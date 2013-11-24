Євросоюз готовий підписати угоду про асоціацію з Україною - глава МЗС Польщі

Про це у неділю написав на своєму Твіттері міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

”Українці є європейським народом та Європейський союз готовий підписати Угоду про асоціацію для того, аби допомогти модернізувати їхню країну”, - відзначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.