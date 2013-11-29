Німеччина поговорить з Росією щодо України - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що ЄС говоритиме з РФ для того, аби не було перед Україною вибору “або-або” на користь Європи чи Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Меркель заявила на брифінгу для німецьких журналістів.

“Ми як Європейський Союз маємо поговорити з Росією, щоб уникнути “ми або вони” підходу щодо України. Це займе багато часу, і тут якраз роль для Німеччини, яку вона може зіграти”, - сказала канцлер.

“Двері для України залишаються відкритими. Європа і надалі надаватиме Україні газ. Від України залежить, коли вона буде готова зробити крок уперед. Ми маємо умови, які висуваються до членів Союзу. Ми не можемо допустити ситуації, щоб до України не було жодних вимог”, - додала вона.

Меркель також сказала, що процес до підписання Угоди про асоціацію може зайняти досить тривалий час.

“Часових рамок немає. Цей історичний процес може тягнутися довго”, - сказала Меркель.

Вона також висловила розчарування тим, що зусилля Німеччини спрямовані на те, аби колишній український прем`єр-міністр Юлія Тимошенко поїхала на лікування до Німеччини, не були успішними.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 листопада, Україна не підписала на саміті у Вільнюсі Угоду про асоціацію з ЄС.

Раніше Меркель заявила, що надії на підписання асоціації з Україною немає.