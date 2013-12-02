У Дніпропетровську на вокзалі "тітушки" побили близько 200 людей, які їхали на Майдан - "Свобода"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВО «Свобода».

«Хоч ”тітушків” було менше - близько 50 осіб, та користуючись тим, що люди стояли окремими групами і не мали досвіду силового протистояння, їм вдалося отримати перевагу», - зазначили «Свободі».

«На превеликий подив тих, хто викликав міліцію, представники органів правопорядку замість ”тітушків” затримали побитих патріотів. На разі їх відвезли до Кіровського районного відділку міліції і тримають за ґратами. Біля відділку терміново збираються свободівці та їдуть на допомогу партійні юристи», - повідомили в прес-службі партії.