У Дніпропетровську на вокзалі "тітушки" побили близько 200 людей, які їхали на Майдан - "Свобода"
00:14, 02 грудня 2013Політика
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Увечері 1 грудня на залізничному вокзалі Січеслава (Дніпропетровська) молодики спортивної статури побили близько 200 осіб, які їхали до Києва, щоби приєднатись до всеукраїнського страйку.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВО «Свобода».
«Хоч ”тітушків” було менше - близько 50 осіб, та користуючись тим, що люди стояли окремими групами і не мали досвіду силового протистояння, їм вдалося отримати перевагу», - зазначили «Свободі».
«На превеликий подив тих, хто викликав міліцію, представники органів правопорядку замість ”тітушків” затримали побитих патріотів. На разі їх відвезли до Кіровського районного відділку міліції і тримають за ґратами. Біля відділку терміново збираються свободівці та їдуть на допомогу партійні юристи», - повідомили в прес-службі партії.
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