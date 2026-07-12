Китай похизувався новими транспортниками Y-20B, але вже без російських двигунів

Китай, можливо, подолав свою головну проблему в авіації - відсутність власних надійних двигунів.

Китай продовжує розширювати парк важких військово-транспортних літаків Y-20B, які оснащуються вже не російськими двигунами, а силовими установками власного виробництва WS-20. Як пише видання Janes, наразі військово-транспортна авіація Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) має щонайменше десять таких машин.

Про збільшення кількості літаків свідчить так звана "прогулянка слонів", яку НВАК провела на авіабазі "Кайфен" у центральній частині країни. Саме під час цього заходу, зазначає видання, вдалося зафіксувати одразу десять транспортників Y-20B, що стало підтвердженням розширення цього флоту.

Автори публікації звертають увагу, що ще супутникові знімки авіабази, зроблені у листопаді 2024 року, демонстрували лише п'ять таких літаків. Водночас представники військово-повітряних сил НВАК у вересні 2025 року офіційно заявляли про наявність лише трьох Y-20B. Таким чином, нові кадри свідчать про суттєве збільшення кількості цих літаків за відносно короткий проміжок часу.

Відео дня

Крім того, на відео, попри навмисно приховані серійні номери більшості машин, на короткий час можна було побачити літак із номером 20342. За даними Janes, це дозволило встановити його належність до 37-го авіаційного полку 13-ї авіадивізії військово-транспортної авіації, яка дислокується на аеродромі "Кайфен".

Як зазначає українське видання Defense Express, сьогодні Китай експлуатує приблизно 55 літаків сімейства Y-20. Із них до 45 машин належать до модифікації Y-20A, яка використовує російські двигуни Д-30КП серії II із тягою 117,7 кН.

За даними авторів публікації, максимальна вантажопідйомність Y-20 становить до 60 тонн, що фактично відповідає можливостям російського Ил-76МД-90. Саме тому Y-20B розглядається як китайський аналог цього транспортного літака, а перехід на власні двигуни WS-20 дозволяє Пекіну поступово зменшувати залежність від російських комплектуючих.

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