Серед росіян зростає напруга через можливе оголошення повної мобілізації, - командир РДК

Капустін не виключає, що тотальна мобілізація ймовірно, тепер зачепить великі міста, й стане значною проблемою.

Українські удари по російським НПЗ спрямовані не лише на те, щоб у Росії стало менше грошей, вони можуть призвести до фатальних наслідків, розповів в інтерв'ю 24 Каналу командир і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Капустін (WhiteRex).

Капустін поділився, що за останні місяці втрати Росії на фронті становлять більше, ніж кількість мобілізованих. Через це серед росіян зростає напруга, оскільки все більше факторів вказують на те, що російський диктатор Володимир Путін збирається оголосити повну мобілізацію.

"Не секрет, що Росія живе очікуванням тотальної мобілізації, тому що контрактна модель поступово себе вичерпала. Головним джерелом контрактників були саме регіони, а жителі великих міст, як Москва чи Пітер, м'яко кажучи, не дуже охоче йдуть воювати", - розповів засновник РДК.

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Вказується, що для того, щоб росіянин підписав контракт з Міноборони, йому платять серйозну грошову винагороду. Залежно від регіону та часу розмір виплат коливався від 200 тисяч до 4,5 мільйона рублів.

Зокрема, влітку та восени минулого року, коли в Росії спостерігалася перша хвиля кризи в рекрутингу, деякі регіони пропонували виплати за контрактом в розмірі від 2 до 4 мільйонів рублів. Проте довго платити такі суми російська влада не могла, а зараз - тим паче.

"Якщо людина не пішла на війну за 2,5 мільйона рублів, то за 1,5 – не піде тим паче. За 3 мільйони – можливо, й піде, але ці 3 мільйони ще потрібно десь взяти. Зараз стан економіки такий, що грошей об'єктивно не вистачає", - вважає Капустін.

Він поділився, що в будь-якій іншій країні це стало б причиною для влади думати щодо завершення війни, але Путін переконаний, що все ще можна виправити, якщо війну продовжувати. Тому доводиться шукати інший вихід.

"Якщо люди не йдуть на війну за гроші, значить їх мобілізують. Тож російське суспільство зараз значною мірою живе у передчутті катастрофи, що насувається. Я переконаний, так це і буде, бо чергова хвиля тотальної мобілізації, яка, ймовірно, тепер зачепить великі міста, стане значною проблемою", - прогнозує командир РДК.

Примітно, що на думку багатьох експертів, повну мобілізацію в Росії можуть оголосити вже цієї осені одразу після виборів до Державної думи.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку FT, захоплення російською армією Костянтинівки в Донецькій області має не тільки стратегічне, а й символічне значення. Нагадується, що в цьому місті за радянських часів виготовляли рубінові зірки для кремлівських веж і скло для мавзолею Леніна. Наразі місто є важливою ланкою українського "поясу фортець", до якого також входять Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ і Лиман. Тому втрата Костянтинівки українською армією посилила б тиск на інші українські міста регіону та відкрила б Росії можливості для подальшого наступу.

Також ми писали, що застосування Україною безпілотників середньої дальності ставить російську армію у важке становище, але це ще не означає її неминучу поразку. Керівник відділу безпілотних систем 3-го армійського корпусу Юрій Філатов розповів Welt, що дрони середньої дальності не є "диво-зброєю". Вони лише розширюють можливості української армії. На думку Філатова, вирішальним фактором залишається стан наземних військ, адже саме вони утримують основний тягар бойових дій.

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