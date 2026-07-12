'Коаліція охочих' в Парижі обговорить посилення ППО України, - Euronews

Щонайменше 25 глав держав та урядів в понеділок, 13 липня, зберуться у Парижі, щоб обговорити питання підтримки України.

Франція готується до проведення зустрічі "Коаліції бажаючих" напередодні цьогорічних урочистостей з нагоди 14 липня - Дня взяття Бастилії, повідомляє Euronews.

Видання поділилося, що щонайменше 25 глав держав та урядів мають зібратися в понеділок, 13 липня, у Парижі, щоб обговорити питання підтримки України.

Ця коаліція, створена в Парижі та очолювана спільно з Великою Британією, на сьогодні розширилася до 37 країн, які проводять зустрічі як очно, так і у форматі відеоконференцій. Два нових члени – Молдова та Північна Македонія – мають вперше взяти участь у засіданні в понеділок.

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Вказується, що союзники прагнутимуть "зміцнити" оновлене почуття єдності та співпраці на підтримку України, яке було підтверджено на нещодавньому саміті G7 в Евіані та на саміті НАТО в Анкарі, де союзники зобов’язалися надати Києву військову допомогу на суму 70 млрд євро до 2026 року.

За словами радника президента Франції Еммануеля Макрона, мета полягає в тому, щоб продемонструвати, що західні союзники продовжують підтримувати Україну і що Москва не може розраховувати на "втому від війни".

В статті йдеться, що лідери коаліції зосередяться на співпраці в галузі протиповітряної оборони, зокрема на нещодавно оголошених планах США щодо ліцензійного виробництва ракет Patriot в Україні. Вони також обговорять питання створення системи протиракетної оборони.

Щодо гарантій безпеки для України у разі гіпотетичного припинення вогню, у Франції заявляють, що плани щодо розгортання багатонаціональних сил, розміщених подалі від лінії фронту, є "готовими".

Проте з огляду на те, що перспектива припинення бойових дій все ще видається віддаленою, ці плани можуть змінюватися.

"Окрім присутності військ на місцях, ці гарантії ґрунтуватимуться на "юридично зобов’язуючих" двосторонніх угодах та на участі США у моніторингу перемир’я", - зазначає видання.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Парижі два дні - у понеділок та вівторок.

Примітно, що зустріч заплановано напередодні щорічних урочистостей з нагоди Дня взяття Бастилії у Франції.

В Єлисейському палаці повідомили, що цьогорічний парад об'єднає майже 6 800 військовослужбовців, що на 15% більше, ніж минулого року. Більше того, кількість транспортних засобів та літаків, які візьмуть участь у параді, зросте на 30%.

Видання додало, що майже 500 військовослужбовців, які представляють країни "Коаліції добровольців", візмуть участь в параді.

У повітряній частині параду візьме участь авіагрупа "Патруль де Франс" разом із двома винищувачами Mirage, якими керуватимуть українські пілоти, що пройшли навчання у Франції.

Саміт НАТО: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України Володимира Зеленського, збільшилася кількість голосів, які відкрито хочуть бачити Україну в НАТО. Зеленський пояснив, що це сталося з двох причин. По-перше, це високий рівень українського оборонно-промислового комплексу. Друга причина - боєздатна армія. За словами Зеленського, в НАТО визнали, що обороноздатність Альянсу з Україною тільки буде вигравати.

Також ми писали, що речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що пріоритети НАТО залишаються незмінними, зокрема, мілітаризація європейського континенту та військова підтримка України. Захарова назвала такі рішення "безвідповідальними". За її словами, вони призведуть до катастрофи. Речниця МЗС РФ наголосила на існуванні напруженості між США та Європою й додала, що Америка розчарована в НАТО.

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