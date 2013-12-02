Мітингувальники зайняли колишній Жовтневий палац (фото)

Про це повідомив один з координаторів акції протесту, депутат "Батьківщини" Андрій Парубій, пише Українська правда.

За його словами, близько 150 пікетувальників приблизно о 22:00 в понеділок увійшли до будівлі колишнього Жовтневого палацу.

"Персонал і охорона не перешкоджали та поставилися з розумінням до прохання громадськості про ночівлю та обігрів", - сказав Парубій.

Зараз, за словами депутата, пікетувальники влаштовуються у приміщенні для того, щоб переночувати.

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Як відомо, 30 листопада, близько 4-ї ранку, "Беркут" силою розігнав Майдан Незалежності від мітингувальників, що виступали проти непідписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. За медичною допомогою звернулися 35 осіб. 7 з них госпіталізували.

Вдень 30 листопада тисячі українців самоорганізувалися та вийшли на Михайлівську площу, щоб висловити свій протест проти силового розгону мирного мітингу.

1 грудня у Києві відбулося Віче, організоване опозицією, на яке вийшло кількасот тисяч людей.

Пізніше учасники протесту зайняли частину будівлі Київської міськадміністрації та Будинок профспілок.

У той самий день на вулиці Банковій біля адміністрації президента відбулася сутичка між силовиками та мітингувальниками.