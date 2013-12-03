Правозахисник про розгін Майдану: політики залишили людей як гарматне м`ясо

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив правозахисник Едуард Багіров.

«Їх (опозиційних політиків) є провина в тому, що сталося. Коли вони заявили, що учасники Майдану не захотіли, аби партійні опозиційні сили підтримували їх, і вони не хочуть брати участі, може, це було б правильно. Але є закон «Про статус народного депутата», в якому чітко прописано, що народний депутат, неважливо якої фракції чи партії, зобов`язаний захищати громадян України. Вони повинні були там, на Майдані, чергувати, бодай з десяток цих депутатів», - відзначив правозахисник.

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Він висловив упевненість, що якби на Майдані в ніч на 30 листопада були народні депутати, «не було б наслідків, які ми сьогодні маємо, людей залишили, немов гарматне м`ясо».

«Це неправильно. Вони повинні були бути там. Якщо ви опозиційні і хочете у владу, доведіть конкретними діями, що ви боретеся, а не лише виступати на Майдані, коли навколо вас стоїть ваша охорона. А як же простим людям?.. Вони хотіли свої права захистити, і десятки людей дістали травми... Адже люди самі самоорганізовувалися», - відзначив Багіров.

Як повідомлялося, 30 листопада ”Беркут” розігнав Євромайдан у центрі Києва і жорстоко побив його учасників.