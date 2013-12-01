Дані про постраждалих при розгоні Майдану є в інтернеті

Ці відомості допоможуть родичам і правозахисникам допомогти цим людям, знайти їм медиків і юристів, пише Українська правда.

У таблицю просять вносити тільки найважливішу інформацію, посилання на публікації та записи в соцмережах.

На тему: Опубліковано список затриманих під час розгону Євромайдану

Телефони гарячої лінії - 063-58-81-525, 050-70-58-672, 098-98-82-576. Сторінка в Facebook.

Як відомо, 30 листопада близько 4 ранку "Беркут" силою розігнав на Майдані Незалежності у Києві мирну акцію протесту проти відмови влади підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом. Були затримані 35 осіб.

По медичну допомогу звернулися 35 осіб. 7 із них госпіталізовані. Серед постраждалих - двоє громадян Польщі.