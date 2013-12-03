Канал Маркова оскаржив рішення суду про позбавлення ліцензії

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телеканалу заявив генеральний директор АТВ Олександр Мізін. За його словами, найближчим часом буде відома дата слухання в апеляційній інстанції.

«Впродовж трьох днів суд першої інстанції, через який подано апеляцію, комплектує справу, відправляє її в апеляційну інстанцію, яка впродовж такого ж часу має або відмовити, або відкрити провадження за нашою скаргою. Ми вважаємо, що з нашого боку порушень жодних немає, і сподіваємося на об'єктивний розгляд справи», - наголосив Мізін.

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Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня АТВ заявив про намір Нацради позбавити телеканал ліцензії. Це рішення Нацрада прийняв на засіданні 23 жовтня, на яке керівництво телеканалу не запросили.

Нацрада поширила в ЗМІ пояснення начальника відділу правового забезпечення Олега Шосталя, який обгрунтував ухвалення рішення: «Компанія АТВ порушила ч. 4 ст. 35 Закону «Про телебачення і радіомовлення», яка зобов'язує мовників упродовж 10 днів з моменту зміни власника подавати заяву на переоформлення ліцензії. У випадку з АТВ такі зміни відбулися ще в 2009 році, а саме – у зв'язку зі смертю Віталія Баранова, власника 12% телекомпанії АТВ. Проте є продовжена ліцензія, в якій цей власник вказаний на сьогоднішній день як чинний».

За словами голови Нацради Володимира Манжосова, Нацрада дізналася про ці зміни зі звернення громадянина Дмитра Порошина, який також надав нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть Баранова.

7 листопада справу про позбавлення ліцензії АТВ було передано на розгляд із Києва до Одеського окружного адмінсуду, який 13 листопада анулював ліцензію АТВ, задовольнивши, таким чином, позов Нацради. Остання, розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ телекомпанії «АТВ при Одеській національній академії зв'язку ім. О. С. Попова», проведеної в листопаді, вирішив відправити їх до правоохоронних органів.

Заарештованому Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними міліції, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти установлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.