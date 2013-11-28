Матеріали щодо телеканалу Маркова направлять правоохоронцям - Нацрада

Як повідомляє Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ телекомпанії «АТВ при Одеській національній академії зв`язку ім. О.С.Попова», проведеної в листопаді, Нацрада вирішила відправити їх в правоохоронні органи.

«Перевірка показала, що в авторській передачі «Громадянська позиція» від 23 жовтня були зафіксовані висловлювання, що мають ознаки порушення частини другої статті 6 та пункту «в» частини першої статті 60 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до насильницької зміни конституційного ладу України; закликів до агресивних дій або їх пропаганди), - повідомили в Нацраді.

На тему: Телеканал Маркова подав зустрічний позов до суду у справі про позбавлення ліцензії

Як повідомляв УНІАН, Одеський окружний адміністративний суд 13 листопада анулював ліцензію телеканалу АТВ, підконтрольного колишньому народному депутату Ігорю Маркову. Таким чином, суд задовольнив позов Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

24 жовтня телеканал АТВ заявив про намір Нацради з телебачення і радіомовлення позбавити телеканал ліцензії. Це рішення Нацрада прийняла на засіданні 23 жовтня, на яке керівництво телеканалу не запросили.

Нацрада поширила в ЗМІ пояснення начальника відділу правового забезпечення Олега Шосталя, який обґрунтував прийняття рішення: «Компанія АТВ порушила ч.4 ст.35 Закону «Про телебачення і радіомовлення», яка зобов`язує мовників протягом 10 днів з моменту зміни власника подавати заяву на переоформлення ліцензії. У випадку з АТВ такі зміни відбулися ще в 2009 році, а саме - у зв`язку зі смертю Віталія Баранова, власника 12 % телекомпанії АТВ. Проте є продовжена ліцензія, в якій цей власник вказаний на сьогоднішній день як чинний».

За словами голови Нацради Володимира Манжосова, Нацрада дізналася про ці зміни зі звернення громадянина Дмитра Порошина, який також надав нотаріально завірену копію свідоцтва про смерть Баранова.

7 листопада справу про позбавлення ліцензії АТВ було передано на розгляд з Києва в Одеський окружний адміністративний суд. Телеканал, в свою чергу, подав зустрічний судовий позов до Національної ради з телебачення і радіомовлення, назвавши позовні вимоги «безпідставними».

Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними міліції, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам`ятника Катерині ІІ.