Міністри закордонних справ 28 країн-членів НАТО обговорять події в Україні - ЗМІ

Про це повідомив чиновник у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу, який побажав залишитися неназваним.

"Україна як така формально не значиться на порядку денному зустрічі міністрів іноземних справ, але ми очікуємо, що розмова про Україну зайде сьогодні в ході майбутніх дискусій про відносини з країнами партнерами", - заявив співбесідник РІА Новости.

Читайте також: Громадянські протести в Україні. Хроніка подій: день четвертий - вівторок

Засідання Комісії НАТО-Україна на рівні глав МЗС спочатку не планувалося в рамках міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі 3-4 грудня у зв'язку з майбутньою сесією ОБСЄ в Києві 5-6 грудня під головуванням України.

Натовський чиновник не виключив також, що "питання про ситуацію в Україні буде порушено в середу, 4 грудня, на засіданні Ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ за участю глави МЗС РФ Сергія Лаврова. На порядку денному Ради Росія-НАТО Україна також не значитися, але міністри можуть порушувати будь-яке питання, яке вони бажають обговорити", - сказало джерело.

Масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України почалися 21 листопада після оголошення урядом про призупинення підготовки Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося оформити на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

Після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві акції протесту по всій країні посилилися.

1 грудня в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, участь в якій тільки в Києві взяли більш як півмільйона людей. Акції протесту тривають.