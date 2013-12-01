Расмуссен закликав всі сторони конфлікту в Україні утриматися від насильства

Про це йдеться в заяві генсека альянсу, поширеній в неділю.

«Я закликаю всі сторони у будь-якому разі утриматися від насильства і використання сили. Я закликаю Україну як чинного голову ОБСЄ повністю виконувати її міжнародні зобов`язання і дотримуватися свободи слова і зібрань», - заявив Расмуссен.

Він зазначив, що «багато українців у Києві продовжують висловлювати рішучу підтримку більш близьким відносинам країни з ЄС».

«Демократичне висловлення поглядів - це повсюдне право народу», - сказав генсек альянсу, наголосивши при цьому, що «насильство і застосування сили не є шляхом вирішення політичних протиріч у демократичному співтоваристві».