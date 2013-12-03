Члени Кабміну зайшли в сесійну залу Ради

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати від опозиції зустріли їх вигуками “Ганьба!”, а депутати з фракції Партії регіонів - оплесками.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР планує розглянути проект постанови Верхової Ради «Про відповідальність Кабінету міністрів України».

Голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк, виступаючи з трибуни ВР, заявив, що без присутності членів уряду при розгляді цього питання голосування буде незаконним.

Після цього ВР підтримала вимогу викликати в парламент Кабінет міністрів у повному складі. За це рішення проголосували 368 депутатів.

У засіданні ВР було оголошено перерву до 12.00, щоб прем'єр-міністр та члени уряду прийшли до парламенту.

Довідка УНІАН. Проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України» був внесений лідерами опозиційних фракцій Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком, Олегом Тягнибоком та іншими 163 народними депутатами України. Цей проект передбачає прийняття резолюції недовіри Кабміну.

2 грудня Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування розглянув проект постанови про відповідальність Кабміну та рекомендував прийняти її за основу та в цілому.

Якщо проект постанови не набере достатньої кількості голосів народних депутатів, то Верховна Рада зможе повернутися до цього питання лише на наступній сесії парламенту.

Натомість, прийняття парламентом резолюції недовіри зобов’язує прем'єр-міністра подати Президентові України заяву про відставку Кабінету міністрів у день прийняття такої резолюції.