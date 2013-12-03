Азаров від імені уряду та Януковича вибачився за дії "Беркуту"

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вибачився за дії співробітників правоохоронних органів на Євромайдані з п'ятниці на суботу 30 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, яка розглядає питання про недовіру уряду.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько четвертої години ранку тисячі бійців спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленим обличчям.

Головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора на брифінгу повідомив, що медична допомога була надана 35 потерпілим від міліції в результаті нічного розгону акції на Майдані Незалежності.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли прихисток у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час був оточений бійцями спецпідрозділу. Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди стали приходити громадяни. Увечері 30 листопада на Михайлівській площі, за різними даними, перебувало від 20 до 40 тисяч громадян.

В неділю, 1 грудня, в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь більш як півмільйона людей.

Проте провокатори влаштували сутички під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 40 українських і закордонних журналістів.

У понеділок, 2 грудня, акції протесту продовжилися і тривають нині.