У Донецьку триває акція на підтримку Євромайдану
23:08, 04 грудня 2013Політика
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У Донецьку біля пам`ятника Т. Шевченку триває акція на підтримку євроінтеграції України та мітингувальників у Києві.
У Донецьку триває акція на підтримку Євромайдану
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на акцію знову близько 18.00 зібралося близько 100 осіб, учасників місцевого Євромайдану.
Люди прийшли з прапорами України, партійними прапорами «УДАРу», «Свободи», «Батьківщини», а також прапором Євросоюзу.
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Серед учасників - члени Штабу Донецького опору.
Вони заявили про бажання «підтримати тих , хто сьогодні в Києві відстоює свободу для всіх українців», а також «висловити свій протест діям влади, яка кинула «Беркут» на розгін студентів в Києві, тим самим показавши своє справжнє звіряче обличчя».
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