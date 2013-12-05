ЗМІ: Корчинський після штурму АП втік до Росії, а серед провокаторів упізнали полковника міліції (відео)

Про це стало відомо ТСН з надійних джерел. Політик на зв'язок не виходить. У свою чергу, у МВС про причетність Корчинського до організації провокацій говорять неохоче.

Так, заступник міністра МВС Віктор Дубовик пообіцяв дати оцінку діям Корчинського. Крім того, на одному з відео, яке було зняте під час штурму Банкової вусатий чоловік, який голосно закликає людей їхати трактором на правоохоронців, дуже схожий на полковника міліції Сергія Кусюка.

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На прохання прокоментувати цю схожість у міліції відповіли, що подробиці нададуть після розслідування подій довкола президентської адміністрації.

Нагадаємо, саме таран трактором, кидання каміння в голови правоохоронців, димові гранати і фаєри, стали головною підставою для чергового силового розгону людей беркутівцями. І саме тоді були затримані дев'ятеро осіб, які начебто і провокували сутички. Хоча свідки тих подій, і сьогодні заявляють - узяли не тих і навряд чи візьмуть.

"Ми чули цю команду: "Присісти на місці". І вони сідали навпочіпки. Ви знаєте у в'язницях на етапі так сидять. Їх сиділо 10-15 осіб і це візуально була команда скоріш за все для солдат, що їх не треба чіпати", - вважає свідок тих подій Андрій Гришук.