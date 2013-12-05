Рибак не зміг відкрити засідання парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, зайшовши до сесійної зали, Рибак попросив депутатів зареєструватися.

Зареєструвалися лише 220 народних депутатів. При цьому для ухвалення законопроектів необхідно мінімум 226 голосів.

Рибак попросив депутатів знову зареєструватися, оскільки припустив, що хтось із них просто не встиг цього зробити.

Проте з другого разу зареєструвалося ще менше депутатів - 214.

“Тому можливості проведення засідання сесії немає”, - сказав Рибак.

Таким чином він навіть не відкрив сьогоднішнє засідання.

Спікер також додав, що парламент має продовжити роботу завтра о 10.00. Він закликав керівників фракцій до себе на нараду.

Наразі народні депутатів з усіх фракцій частково все ще знаходяться у сесійній залі.

Депутати від “Свободи” проводять нараду біля своїх робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку депутати від опозиції знову заблокували трибуну і президію парламенту.