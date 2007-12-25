Депутат БЮТ про Тимошенко, жінок-політиків і політичний досвід Богатирьової

Призначення одного з лідерів Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ секретарем Ради національної безпеки і оборони України є одним з кроків Президента Віктора ЮЩЕНКА до “об’єднання усіх політичних сил в парламенті і державі”, впевнений народний депутат, голова Чернівецької облорганізації ВО «Батьківщина» Петро ГАСЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі чернівецьким ЗМІ.

Водночас голова Чернівецької облорганізації ВО «Батьківщина», вважає „перебільшенням” тезу політологів, що з призначенням Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБОУ нібито створюється центр противаги прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

„Це перебільшення. Юлія ТИМОШЕНКО зараз недосяжна для будь-якої іншої жінки-політика і їй ніхто не може протистояти і створювати противаги”, - переконаний народний депутат від БЮТ.

«Посада секретаря РНБО може бути і дуже сильною, і слабкою, залежно від того, хто її посяде. Якщо Раїса БОГАТИРЬОВА дала на це згоду, то, зважаючи на її значний політичний досвід, вона враховує розвиток тих подій, що відбуваються в країні і політикумі. З її боку це буде нормальний крок», – зауважив лідер Чернівецької „Батьківщини”.