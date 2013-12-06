Близько 5 тисяч осіб продовжують мітинг на Майдані

На Майдані Незалежності в Києві триває акція за європейську інтеграцію України.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на центральній столичній площі перебувають близько 5 тис. осіб.

Також мітингувальники в кількості близько 100 осіб продовжують пікетувати на вулиці Банкові та у наметовому містечку біля клубу Кабінету міністрів.

Читайте також: Кличко заявляє, що після розгону Євромайдану доля 14 людей лишається невідомою

Як повідомлялося, у Києві та в інших регіонах України з 21 листопада тривають акції прихильників євроінтеграції, обурених рішенням Кабміну призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 30 листопада бійці "Беркута" жорстоко розігнали Євромайдан у центрі Києва.

Ця силова акція викликала великий суспільний резонанс. 1 грудня в столиці пройшов мітинг, в якому взяли участь до півмільйона людей.

Опозиція вимагає відставки уряду і дострокових президентських і парламентських виборів.