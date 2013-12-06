Кличко заявляє, що після розгону Євромайдану доля 14 людей лишається невідомою

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам у Верховній Раді.

За його словами, дії режиму Президента Віктора Януковича не тільки спричинили громадські протести, а й призвели до масового побиття та затримання громадян України і навіть смерті людини на Майдані.

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“Сьогодні, коли сотні тисяч людей по всій країні протестують проти відмови влади від євроінтеграції, побиття людей і нехтування їх правами, влада Януковича робить вигляд, що нічого не відбувається, і навпаки, посилює репресії і залякує людей. Цей режим винний не тільки в побитті і затриманні людей, які вийшли на мирний протест. Сподвижники цього режиму у відділках знущаються над затриманими. А тепер на мирному майдані виявили труп. Насторожує одне: два дні тому про те, що на Майдан підкинуть труп, “попереджав” депутат-регіонал”, - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що людей, які вважалися зниклими, можуть тримати у відділенні токсикології лікарні на Братиславській, 3.