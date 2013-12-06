Кличко заявляє, що після розгону Євромайдану доля 14 людей лишається невідомою
Лідер “УДАРу” Віталій Кличко заявляє, що 14 осіб, які вийшли висловити свою підтримку євроінтеграції, досі залишаються зниклими безвісти після силового розгону Майдану 30 листопада
Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам у Верховній Раді.
За його словами, дії режиму Президента Віктора Януковича не тільки спричинили громадські протести, а й призвели до масового побиття та затримання громадян України і навіть смерті людини на Майдані.
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“Сьогодні, коли сотні тисяч людей по всій країні протестують проти відмови влади від євроінтеграції, побиття людей і нехтування їх правами, влада Януковича робить вигляд, що нічого не відбувається, і навпаки, посилює репресії і залякує людей. Цей режим винний не тільки в побитті і затриманні людей, які вийшли на мирний протест. Сподвижники цього режиму у відділках знущаються над затриманими. А тепер на мирному майдані виявили труп. Насторожує одне: два дні тому про те, що на Майдан підкинуть труп, “попереджав” депутат-регіонал”, - зазначив Кличко.
Раніше повідомлялося, що людей, які вважалися зниклими, можуть тримати у відділенні токсикології лікарні на Братиславській, 3.