Столична влада знайшла гроші на надбавки бюджетникам

Про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

За словами Попова, керівництво КМДА провело переговори з Міністерством фінансів, під час яких були досягнуті домовленості про виділення додаткового фінансування для Києва.

«21 листопада вийшло розпорядження Кабінету Міністрів про виділення 130 мільйонів додаткових коштів на фінансування заробітних плат працівникам бюджетної галузі. Однак... до кінця року нам не вистачало ще 100 млн, щоб виплатити муніципальні надбавки за листопад і грудень. Під час консультацій в Міністерстві фінансів ми відпрацювали механізм надходження цих коштів», – повідомив Олександр Попов.

Раніше повідомлялося, що заробітна плата працівникам бюджетної сфери Києва виплачується без затримок.

Крім обов'язкових виплат міська влада навіть в такий складний час знайшла кошти на новорічні подарунки та новорічні вистави для маленьких киян.

«Діти далекі від політики. Вони чекають новорічних свят як завжди, і ми повинні справдити їхні очікування», – сказав голова КМДА.

Економічний блок підрозділів КМДА і далі працює над наповненням міського бюджету. Так, за словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, до кінця року тільки до загального фонду бюджету Києва планується отримати 1,12 млрд грн. У першу чергу це будуть надходження від податку на доходи фізичних осіб та плати за землю.