Російське ТБ розповідає про диких євроінтеграторів, показуючи "провокаторів" під АП (відео)

Так, ведучий Дмитро Кисельов розповідає про "диких" євроінтеграторів, їхні будні на Майдані, приготування їжі (у загальних котлах, "блюдо для гурманів - шматки сала на розпеченій іржавій діжці"), "системі опалення" (вогнищах у діжках), ночівлях у КМДА ("втомлені штурмовики - прапороносці, європейський стяг, намотаний на риболовну вудку, а в очах - порожнеча і переляк"), "обмундируванні" для участі в "сутичках з правоохоронцями" - з туристичної пінки і скотча, пише Українська правда.

Підготовку активістів на Михайлівській площі до можливого розгону "Беркутом" Кисельов називає "древнеафриканським військовим порядком", а грейдер під адміністрацією президента, на якому провокатори штурмували "Беркут" - "бойовим слоном", від "бивнів" якого постраждали правоохоронці.

У сюжет увійшов і кадр з-під АП "штурмовика" з металевим ціпком.

"Знімок зроблений в ході спроби штурму будівлі АП, ще до того, як протестуючих на Майдані взялися розганяти", - зазначив Кисельов.

"Якби сталося таке в Америці, хлопця з ланцюгом пристрелили б на місці. А для Києва, виходить, такий стан речей - "добре", чи що?", - зазначає ведучий.

Як відомо, сутички з "Беркутом", внаслідок яких постраждало не менше 200 мітингувальників і в т.ч. близько 40 журналістів, відбулися після силового розгону Євромайдану.