Український журналіст дав Оскара Кисельову "за брехню і ахінею" (відео)

Таке відео з'явилося в YouTube, пише Українська правда.

Інцидент стався в неділю вдень, коли навколо російського журналіста зібралися сотні українців, які вимагали говорити правду.

"Передайте Оскар телеканалу Росія і Дмитру Кисельову за брехню і ахінею стосовно Евромайдану!", - прокричав в ефір Седюк.

Нагадаємо, в ефір російського телеканалу "Росія" вийшов сюжет про події на Євромайдані у Києві.

Ведучий Дмитро Кисельов розповідає про "диких" євроінтеграторів, їхні будні на Майдані, приготування їжі (у загальних котлах, "блюдо для гурманів - шматки сала на розпеченій іржавій діжці"), "системі опалення" (вогнищах у діжках), ночівлях у КМДА ("втомлені штурмовики - прапороносці, європейський стяг, намотаний на риболовну вудку, а в очах - порожнеча і переляк"), "обмундируванні" для участі в "сутичках з правоохоронцями" - з туристичної пінки і скотча