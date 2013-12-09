Український журналіст дав Оскара Кисельову "за брехню і ахінею" (відео)
Український журналіст Віталій Седюк увірвався в прямий ефір новин "Росія 24" на Майдані в Києві.
Таке відео з'явилося в YouTube, пише Українська правда.
Інцидент стався в неділю вдень, коли навколо російського журналіста зібралися сотні українців, які вимагали говорити правду.
"Передайте Оскар телеканалу Росія і Дмитру Кисельову за брехню і ахінею стосовно Евромайдану!", - прокричав в ефір Седюк.
Нагадаємо, в ефір російського телеканалу "Росія" вийшов сюжет про події на Євромайдані у Києві.
Ведучий Дмитро Кисельов розповідає про "диких" євроінтеграторів, їхні будні на Майдані, приготування їжі (у загальних котлах, "блюдо для гурманів - шматки сала на розпеченій іржавій діжці"), "системі опалення" (вогнищах у діжках), ночівлях у КМДА ("втомлені штурмовики - прапороносці, європейський стяг, намотаний на риболовну вудку, а в очах - порожнеча і переляк"), "обмундируванні" для участі в "сутичках з правоохоронцями" - з туристичної пінки і скотча