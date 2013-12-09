Близько тисячі бійців «Беркута» і солдатів ВВ заблокували мітингувальників біля Кабміну (фото)
17:38, 09 грудня 2013Політика
3392 0
Мітингуючих біля Кабінету міністрів оточили і заблокували солдати внутрішніх військ і бійці «Беркута».
Фото : Ilya Arkhipov
Як передає кореспондент УНІАН, за словами самих мітингуючих, у цілому їх заблокували близько тисячі правоохоронців.
Вони оточили протестувальників у кілька рядів.
Фото из окна Кабинета министров
Водночас біля стадіону «Динамо» на Грушевського стоїть «беркут» і 5 автобусів, які відтісняють інших мітингуючих, що прибули з Майдану.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter