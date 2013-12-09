Близько тисячі бійців «Беркута» і солдатів ВВ заблокували мітингувальників біля Кабміну (фото)

17:38, 09 грудня 2013
Політика
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Мітингуючих біля Кабінету міністрів оточили і заблокували солдати внутрішніх військ і бійці «Беркута».

Фото : Ilya Arkhipov

Як передає кореспондент УНІАН, за словами самих мітингуючих, у цілому їх заблокували близько тисячі правоохоронців.

Вони оточили протестувальників у кілька рядів.

Фото из окна Кабинета министров

Водночас біля стадіону «Динамо» на Грушевського стоїть «беркут» і 5 автобусів, які відтісняють інших мітингуючих, що прибули з Майдану.

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