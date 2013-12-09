Близько тисячі бійців «Беркута» і солдатів ВВ заблокували мітингувальників біля Кабміну (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, за словами самих мітингуючих, у цілому їх заблокували близько тисячі правоохоронців.

Вони оточили протестувальників у кілька рядів.

Водночас біля стадіону «Динамо» на Грушевського стоїть «беркут» і 5 автобусів, які відтісняють інших мітингуючих, що прибули з Майдану.