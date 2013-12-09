Станції метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності” відкрито після перевірки на наявність вибухівки
18:58, 09 грудня 2013Політика
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Станції київського метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності” відкрито для пасажирів після перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів, про які сьогодні об 11.35 повідомив анонім.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Києві.
“Після ретельної перевірки жодних вибухонебезпечних предметів на вказаних станціях метро не виявлено, вони відкриті доля пасажирів”, - сказали у столичному главку.
Крім того, наразі диктор у метрополітені оголошує, що станції метро «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» вже почали працювати в нормальному режимі.
Як повідомляв УНІАН, раніше було відкрито станцію метро ”Театральна».
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