У МВС пояснили причину проведення обшуку на Турівській

"Цей процесуальний захід здійснений в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за 2 статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за шахрайство та зловживання службовим становищем", - зазначається у повідомленні прес-служби відомства.

Як повідомили у відомстві, до Міністерства внутрішніх справ України надійшло звернення групи громадян щодо шахрайського заволодіння посадовими особами однієї з комерційних структур майном, що належить заявникам – комп’ютерною технікою на суму понад 350 тисяч гривень. Крім того, в заяві йшлося про зловживання службовим становищем з боку посадовців цієї комерційної структури.

Зазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також зареєстроване кримінальне провадження із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування на підставі рішення суду працівниками міліції проведено обшук у приміщенні зазначеної комерційної структури за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 19-Б.

Під час обшуку вилучено комп’ютерну техніку та документи підприємства, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба «Батьківщини» близько 17.40 заявила, що у ці хвилини офіс партії штурмує міліція разом зі спецпідрозділом "Беркут". Після цього у Головному управлінні МВС в Києві заперечили, що міліціонери штурмують офіс “Батьківщини”. Водночас, як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, у вказаному місці можуть знаходитися співробітники СБУ. Цей факт підтверджує і фото, опубліковане нардепом Андрієм Пишним, на якому озброєні бійці за зовнішнім виглядом більше схожі на співробітників спецназу СБУ.

Як відомо, офіс «Батьківщини» розташований на вулиці Турівській, 13.