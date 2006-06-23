Євросоюз турбують дві речі в Україні

Євросоюз готовий розширити співпрацю з Україною, але чекає, щоб новий український уряд продемонстрував готовність до реформ.

Як повідомив голова комісії Європарламенту по зв`язках з Україною Марек Сівець, Єврокомісія вже розробила пакет пропозицій Києву щодо майбутніх відносин.

Разом з тим, за словами Сівеця, поки Євросоюз турбують дві речі – прояв негативного відношення до НАТО в Україні, продемонстрований у Феодосії, а також перспективи земельної реформи. Поки ж брюссельські урядовці чекають, щоб помаранчева угода переросла в стабільне реформування держави.

Обком з посиланням на ICTV