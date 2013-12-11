Церква засудила новий напад на Майдан

Представники духовенства відреагували на події в ніч на середу на Майдані у Києві. Незабаром після того, як почалося «зачищення» правоохоронцями центру Києва від барикад мітингувальників, на території Михайлівського золотоверхого монастиря (УПЦ Київського патріархату) забили у дзвони.

Крім того, реакцію на «розчищання» Майдану поширив у своїй заяві Синод Української греко-католицької церкви, передає Радіо «Свобода».

«Ми глибоко занепокоєні діями силових структур на Майдані під покривом ночі. Ми засуджуємо дії, які скеровані на обмеження громадянських прав, зокрема свободу вислову та мирного волевиявлення громадян України. Ми заявляємо про нашу підтримку і солідарність з усіма тими, які на Майдані свідчать про гідність свою, своїх ближніх і свого народу. Ми рішуче підтримуємо мирний характер цього громадського зібрання та заявляємо про несприйняття будь-якого виду насилля», – йдеться у заяві Синоду УГКЦ.

Міліція почала штурмувати барикад Євромайдану близько першої ночі. Вже звільнено територію біля Київської мерії, більшу частину Хрещатика і вулицю Інститутську.

У приміщенні КМДА продовжують залишатися люди, зараз епіцентр подій - біля Будинку профспілок, де мітингувальники перешкоджають правоохоронцям увійти в будівлю.