Опубліковане відео штурму "Беркутом" барикад на Майдані

Як повідомляв УНІАН, бійці спецпідрозділу "Беркут" та внутрішніх військ захопили контроль над частиною барикад Євромайдану на майдані Незалежності.

Після кількох невдалих спроб прориву та намагання зачепити барикаду металевим "беркутівцям" вдалось захопити контроль над барикадою. Після захоплення барикади на Інститутській силовики разом з працівниками МНС та людьми у одязі комунальників розібрали дерев'яні та металеві конструкції укріплення. Після кількагодинного протистояння на Інститутській кожна зі сторін зайняла свої позиції.

В той самий час укріплення з боку Європейської площі прорвали інші силовики. Вони захопили контроль над проїзною частиною.

Відео: Громадське ТБ