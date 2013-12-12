На Майдані Незалежності зібралося близько 20 тисяч мітингувальників

Як повідомляв УНІАН, 5-тисячна колона зайняла одну смугу проїжджої частини та пройшла Кловським узвозом, вулицею Інститутською та повернулася на Майдан Незалежності.

Мітингувальники під час ходи вигукували “Київ вставай!”, а коли проходили повз Нацбанк та Адміністрацію Президента, скандували “Ганьба!” та “Банду геть!”.

Наразі на Майдані Незалежності проходить молебень.

Присутні близько 20 тисяч осіб.

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Як повідомляв УНІАН, мітингувальники, які пікетували Генеральну прокуратуру України, вкотре закликали припинити переслідування активістів Євромайдану.

Нагадаємо, з 4 грудня активісти Євромайдану розпочали пікетування МВС та ГПУ на знак протесту проти засудження на два місяці 13 активістів Євромайдану, а також з вимогами покарати винних у розгоні акції 30 листопада у Києві.

8 грудня Окружний адміністративний суд Києва заборонив пікетувати Генеральну прокуратуру в період до 7 січня 2014 року.

9 грудня столична міліція розпочала досудове розслідування за фактом втручання в діяльність працівників Генеральної прокуратури з боку окремих учасників масових заходів.