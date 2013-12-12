Європарламент виступив за "якнайшвидше" підписання Угоди з Україною

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у спеціальній резолюції "Наслідки вільнюського саміту та майбутнє "Східного партнерства", зокрема що стосується України", затвердженій на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

Європарламент засудив рішення української влади на чолі з Президентом Віктором Януковичем не підписувати Угоду про асоціацію на саміті у Вільнюсі наприкінці листопада.

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"Це була втрачена можливість для відносин ЄС-Україна і для прагнень України", - сказано у документі.

Європарламент висловив "сильну підтримку підписанню Угоди про асоціацію якнайшвидше при виконанні всіх умов".

Депутати ЄП взяли до уваги «європейські прагнення українців, які проявляються під час демонстрацій українського громадянського суспільства на Євромайдані у Києві та інших містах України, і ще раз наголошують, що надання Україні європейської перспективи має велике значення і є в інтересах обох сторін».

Європарламент закликав політиків на наступному саміті ЄС, що має відбутися за тиждень у Брюсселі, послати "сильний політичний сигнал, що ЄС залишається готовим до зближення з Україною".

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням припинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС. 29 листопада у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС. В Україні з 21 листопада проходять масові акції протесту громадян, які вимагають євроінтеграції України. Після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві, акції протесту по всій країні відновилися і посилилися. Сотні тисяч обурених громадян вийшли на вулиці столиці та інших міст 1 грудня. Протести тривають.