В Європарламенті з'явився проект резолюції щодо України
У Європейському парламенті зареєстрований проект резолюції "Про результати Вільнюського саміту і майбутнє Східного партнерства, зокрема щодо України".
У документі ідеться, зокрема, про створення нової посередницької місії ЄС на найвищому рівні, яка би "допомогла у проведенні круглого столу між урядом, демократичною опозицією і цивільним суспільством і забезпечила мирне вирішення нинішньої кризи", передає ВВС Україна.
Автори проекту висловили солідарність з українськими мітингувальниками.
"Європарламент рішуче засуджує використання грубої сили проти мирних демонстрацій і підкреслює необхідність швидкого, ефективного та незалежного розслідування і покарання осіб, визнаних винними; закликає до негайного і безумовного звільнення мирних демонстрантів, заарештованих в останні дні", - йдеться в проекті резолюції.
Підтримана в ньому і фінансова допомога Україні з боку МВФ та ЄБРР - "для здійсненні реформ, пов'язаних з підписанням Угоди про асоціацію"
Голосувати за резолюцію планують у четвер.