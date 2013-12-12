В Європарламенті з'явився проект резолюції щодо України

У документі ідеться, зокрема, про створення нової посередницької місії ЄС на найвищому рівні, яка би "допомогла у проведенні круглого столу між урядом, демократичною опозицією і цивільним суспільством і забезпечила мирне вирішення нинішньої кризи", передає ВВС Україна.

Автори проекту висловили солідарність з українськими мітингувальниками.

"Європарламент рішуче засуджує використання грубої сили проти мирних демонстрацій і підкреслює необхідність швидкого, ефективного та незалежного розслідування і покарання осіб, визнаних винними; закликає до негайного і безумовного звільнення мирних демонстрантів, заарештованих в останні дні", - йдеться в проекті резолюції.

Підтримана в ньому і фінансова допомога Україні з боку МВФ та ЄБРР - "для здійсненні реформ, пов'язаних з підписанням Угоди про асоціацію"

Голосувати за резолюцію планують у четвер.