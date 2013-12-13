Попов має відповісти за примушування київських бюджетників брати участь у Антимітингу – Тягнибок

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед мітингувальниками на Майдані Незалежності. Депутат відзначив, що в суботу на Європейській площі має відбутися мітинг, на підтримку Президента України Віктора Януковича.

За словами Тягнибока бюджетників змушують виходити на цей мітинг.

«Обривається телефон, дзвонять люди з Києва, з регіонів. Особливо схвильовані кияни. Дзвонять працівники дитячих садків, шкіл, лікарі. Їх зараз під загрозою звільнення змушують виходити на мітинг на підтримку Януковича. Оцей намісник Януковича в Києві Попов має відповісти за те, що київських бюджетників змушують всупереч їхній волі під загрозою звільнення виходити на підтримку цієї бандитської влади. Попова гнати геть треба з Києва», - сказав Тягнибок, і додав, що у Києві вже й так створюється місцеве самоврядування.

Також за словами Тягнибока у Міністерстві оборони дали вказівку забезпечити цей мітинг військовими польовими кухнями та іншим інвентарем.

«Ми з вами платимо податки, які поступають в бюджет, а вони з тих податків мітинги на підтримку влади організовують», - сказав Тягнибок.