Кожара: Євромайдан шкодить інтересам України

Про це заявив міністр закордонних справ країни Леонід Кожара в ефірі телеканалу "Інтер", пише РІА Новости.

"На переговорах з ЄС ми говоримо:" У нас є такі умови - ми хочемо компенсації, хочемо мати технічну, фінансову допомогу ". І в цей час проходить мітинг, де кажуть:" Нам нічого не потрібно, а потрібно негайно підписувати (угоду з ЄС)". у Брюсселі так і кажуть: "А чого ви просите, підписуйте негайно". Те ж саме відбувається і в Росії - ми приїжджаємо, говоримо: "Потрібно відновлювати торгівлю, нам потрібно ціну на газ іншу". А нам в Росії кажуть: "Там стоять люди, ви розберіться, чого ви хочете?" - сказав Кожара.