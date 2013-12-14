Провладний мітинг "Збережемо Україну" оголосили безстроковим

Провладний мітинг "Збережемо Україну" оголошено безстроковим. Як пише "Українська Правда", про це йдеться в резолюції мітингу, яку сьогодні зачитав зі сцени на Європейській площі депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов.

У резолюції в черговий раз висловлена ​"повна підтримка курсу президента і уряду".

"Саме завдяки діям нинішньої влади Україна як ніколи стала близька до Європи. Але ми виступаємо за євроінтеграцію не будь-якою ціною, а з урахуванням національних інтересів" , - сказав Чечетов.

У документі вказується, що "зараз демагоги і авантюристи від опозиції намагаються прийти до влади силовим шляхом".

Опозицію закликали розблокувати державні та громадські установи та сісти за стіл переговорів.

"Єдино можливий шлях розвитку нашої країни це шлях примирення і згоди", - проголосив регіонал.

"Наш мирний мітинг безстроковий, він буде тривати до тих пір, поки не буде стабілізована ситуація в країні", - повідомив Чечетов.

Як відомо, в суботу до столиці звезли тисячі людей з регіонів.