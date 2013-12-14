Мітингарі Партії регіонів почали розходитися

Учасники мітингу на підтримку курсу Президента Віктора Януковича почали масово залишати Європейську площу Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, люди йдуть з площі у напрямку річкового вокзалу по Володимирському узвозу, до Маріїнського парку, де на площі біля Верховної Ради кілька днів поспіль триває мітинг, організований Партією регіонів.

Наразі на Європейській площі ще залишається близько 700 осіб, виступи артистів зі сцени припинилися, комунальні служби почали прибирати сміття, залишене мітингувальниками.

У той же час на Майдані Незалежності продовжується акція прихильників євроінтеграції. На головній площі столиці присутні понад 10 тис. людей. Порушень правопорядку поки не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, у Партії регіонів заявляли, що сьогодні на Європейській площі столиці зібралося близько 200 тис. прихильників курсу Януковича.

Акція, організована Партією регіонів на Європейській площі, має назву «Збережемо Україну!».

На цю акцію, яка проводиться на противагу Євромайдану, ПР привезла активістів з усієї України.

У свою чергу в міліції повідомляли, що участь у мітингу на Європейській площі брали близько 60 тис. осіб.