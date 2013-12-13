Із Севастополя до Києва на Антимайдан організовано вирушили близько тисячі осіб

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської МДА Володимир Яцуба на мітингу перед відправкою подякував виїжджаючим «за те, що відгукнулися».

За його словами, «багато там не чекають вас, і мене не чекають». Як сказав Яцуба, в Києві «хочуть приймати рішення без нас, але так не буде». Він попередив: «обов'язково будуть провокації, тому севастопольці повинні триматися всі разом».

За інформацією голова МДА, «керівником їде Федір Федорович Рубанов» (перший заступник глави СМДА - УНІАН). Він також додав: «Там є штаб, який визначить нам місце і наші дії. Дислокація буде в районі Маріїнського парку ".

Яцуба попросив виїжджаючих зареєструватися, «щоб були списки у керівників вагонів, старших». Глава міста підкреслив, що «найголовніше, щоб севастопольці були найорганізованішими».

Яцуба додав, що «їдуть не тільки севастопольці, їде весь Крим, їдуть південно-східні області».

Народний депутат України Вадим Колесніченко, у свою чергу, заявив журналістам, що люди їдуть «на підтримку конституційного ладу, законності і порядку. «Думаю, все пройде мирно, добре», - сказав він. На підтвердження своїх слів Колесніченко додав: «Якщо бачите, наші їдуть з шахами, шашками, з гітарами».

Поїзд вирушив в Київ о 13.45. Частина людей поїхали в Київ для участі в масових заходах на автобусах.

За інформацією Яцуби, в Києві вже знаходяться 60 севастопольців, і вони перебувають в районі Маріїнського парку.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 13 грудня комунальники в присутності працівників правоохоронних органів несподівано почали прибирання снігу на Європейській площі. На ранок на площу були завезені металеві конструкції для монтажу сцени. Зараз Європейська площа з усіх боків обгороджена металевим парканом. Біля Українського дому побудована сцена.

З різних регіонів України надходять повідомлення про організовану відправку людей для участі в мітингу на підтримку Президента. Є також повідомлення, що людей змушують їхати в Київ, погрожуючи звільненнями. Судячи з інформації про відправку поїздів та автобусів, збір у Києві намічено на суботу.