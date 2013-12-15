На Миколаївщині в окрузі №132 явка виборців на 10.00 становила 7%

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані офіційно повідомила Центральна виборча комісія о 12.19.

При цьому спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА з посиланням на окружком повідомляють, що, за даними на 10.00, в окрузі проголосували 10 556 чоловік, що становить 7,5% виборців.

”Найбільш висока явка спостерігалася в Братському і Арбузинському районах - там проголосувало 13,8% і 11,3% виборців, відповідно, найнижча - в місті Первомайськ, де проголосувало 3,5% виборців”, - повідомляє ОПОРА.

Громадянська мережа з посиланням на голову окружної виборчої комісії №132 Юрія Моргуна повідомляє, що голосування відбувається з однаковою інтенсивністю, але, наприклад, в Первомайську виборців більше, ніж у районах, тому загальні відсотки щодо явки виглядають саме так.

Як повідомляв УНІАН, близько 400 співробітників міліції залучено до охорони громадського порядку на території Арбузинського, Братського, Врадіївського, Кривоозерського і Первомайського районів Миколаївської області, які входять до складу виборчого округу №132 на повторних виборах до Верховної Ради 15 грудня.