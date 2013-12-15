На Майдані ухвалено заборону підписувати угоду про вступ України до МС

Як передає кореспондент УНІАН, голосування відбулося шляхом підняття рук учасників народного віча «День гідності» на столичному Майдані Незалежності.

У резолюції зазначається, що 17 грудня о 18.00 на Майдані має зібратися чергове віче.

На тему: День гідності у Києві: онлайн-трансляція

Як ідеться у резолюції, “ми категорично забороняємо підписувати угоду про приєднання України до Митного союзу”. “На 18-ту годину 17 грудня - дату можливого підписання угоди - Майдан постановляє зібрати чергове народне віче, щоб сотні тисяч людей самою своєю присутністю застерігали Януковича від акту державної зради. А в разі, якщо він проігнорує наше попередження, щоб ми могли ухвалити оперативні рішення на захист суверенітету України і самого права на її існування як незалежної держави”.

В резолюції сказано, що Україна більше не буде “губернією Російської імперії”. Україна обов`язково буде членом Євросоюзу.

Як відомо, 17 грудня у Москві відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів Віктора Януковича і Володимира Путіна.