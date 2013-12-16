Янукович пообіцяв сенаторам США не розганяти Майдан

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі президента.

"Віктор Янукович запевнив, що влада зробить усе можливе для забезпечення права громадян на мирні демонстрації, а також для проведення чесного та прозорого розслідування подій 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві", - йдеться у повідомленні.

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"Президент вчергове підкреслив незмінність євроінтеграційного курсу України, а також вірність національним інтересам країни", - підкреслює пресс-служба.

Сторони домовилися продовжити діалог.