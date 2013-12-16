Янукович пообіцяв сенаторам США не розганяти Майдан
01:16, 16 грудня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович запевнив американських сенаторів Джона МакКейна та Крістофера Мерфі, що влада зробить усе можливе для забезпечення права громадян на мирні демонстрації.
Янукович пообіцяв сенаторам США не розганяти Майдан
Про це УНІАН повідомили у пресс-службі президента.
"Віктор Янукович запевнив, що влада зробить усе можливе для забезпечення права громадян на мирні демонстрації, а також для проведення чесного та прозорого розслідування подій 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві", - йдеться у повідомленні.
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"Президент вчергове підкреслив незмінність євроінтеграційного курсу України, а також вірність національним інтересам країни", - підкреслює пресс-служба.
Сторони домовилися продовжити діалог.
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