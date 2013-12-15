Відмова від підписання Угоди з ЄС призведе до серйозних наслідків для України — сенатор

Як передає кореспондент УНІАН, про це сенатор сказав на брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання щодо інформації про призупинення ЄС підготовки до підписання угоди з Україною і чи означає це кінець подальшого руху в цьому напрямку.

“Ясна річ, що ця новина турбує. Тут якась плутанина, тому що сьогодні на зустрічі як із міністром закордонних справ, так і головою Ради національної безпеки вони нам підкреслили, що вони планують повернутися у Брюссель, щоб продовжити перемовини щодо підписання Угоди про асоціацію”, - сказав Маккейн.

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На його переконання, “якщо ця угода не буде підписана, це матиме дуже серйозні наслідки для України і для її відносин з США”.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС.

Сьогодні, 15 грудня, комісар ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле написав у Twitter: ”Слова та дії Президента та уряду стосовно Угоди про асоціацію далі й далі розходяться. Їхні аргументи не мають спільного з реаліями. Сказав віце-прем`єру Арбузову у Брюсселі і після, що подальші переговори поставлені в залежність від чіткої відданості підписанню (угоди). Робота призупинена, відповіді не отримав”, - написав Фюле.