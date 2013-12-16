Клюєв назвав частиною спланованої операції звинувачення на його адресу у розгоні Євромайдану

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Клюєва.

«Враховуючи масу дезінформації, яка останнім часом з'являлася в ЗМІ, а також звинувачення на мою адресу з боку окремих політиків, не можу не відреагувати» , - сказав він.

Клюєв підкреслив, що усі звинувачення на його адресу побудовані на дезінформації та необ'єктивних домислах.

«Це частина очевидної добре спланованої операції з дискредитації для досягнення конкретних політичних цілей», - підкреслив Клюєв.

Секретар РНБО також заявив, що сьогодні сам піде до Генеральної прокуратури України і відповість її співробітникам на всі запитання.

«Я впевнений, що об'єктивне розслідування покаже безпідставність усіх звинувачень на мою адресу» , - сказав Клюєв.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада бійці "Беркута" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

1 грудня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру в перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступникові секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, на той час начальникові київської міліції Валерію Коряку і заступникові начальника київської міліції Петру Федчуку.

Президент України Віктор Янукович усунув з посад заступника секретаря РНБО Сівковича і голову КМДА Попова.

15 грудня «Українська правда» опублікувала копії протоколів допитів Сівковича і Попова. Згідно з цими документами, Попов і Сівкович нібито на допитах заявили, що у своїх діях в ніч на 30 листопада керувалися вказівками Клюєва.

Раніше опозиційні політики заявляли, що саме Клюєв організував і керував розгоном Євромайдану.