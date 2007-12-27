У Ющенка думають, що в МНС готові не знімати з експлуатації ЧАЕС ще років 50

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає нове керівництво Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у двадцятиденний строк підготувати план зняття з експлуатації ЧАЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, представляючи працівникам МНС нового міністра Володимиру ШАНДРУ.

Як зазначив В.ЮЩЕНКО, у нього складається враження, що деякі керівники міністерства готові, щоб ЧАЕС не знімалась з експлуатації ще років 50. У зв’язку з чим Президент дає 20 днів для підготовки плану зняття ЧАЕС з експлуатації.

За словами В.ЮЩЕНКА, план має передбачати, які ресурси для цього необхідні.

Окремо Президент виділив проблему побудови об’єкта «Укриття» на ЧАЕС.

В.ЮЩЕНКО наполягає, аби у першому кварталі наступного року був закладений «перший камінь» об’єкта.

«Далі затягувати вже не можна», - наголосив В.ЮЩЕНКО.