В Ужгороді депутату-активісту Євромайдану спалили авто (відео)
Активісту ужгородського Євромайдану Ярославу Шафарю вночі проти понеділка, 16 грудня, спалили автомобіль
Машина була припаркована під вікнами його квартири, що лише за сотню метрів від обласного управління міліції. Відомо, що це був автомобіль марки "Кіа", у якого дощенту вигорів увесь моторний відсік, повідомляє ТСН.
"На місце була негайно викликана оперативна слідча група, підсилена співробітниками НДЕКЦ. Було з'ясовано, що авто загорілося шляхом підпалу", - повідомив речник УМВС в Закарпатті Олег Подебрій.
За фактом підпалу правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Якщо зловмисників упіймають і доведуть їхню провину, їм загрожуватиме від трьох до 10-ти років ув'язнення.
Потерпілий підприємець є депутатом Ужгородської міської ради. Утім, він переконаний, що машину підпалили не через депутатську чи підприємницьку діяльність, а саме через активну участь у Євромайдані.