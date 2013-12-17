В Ужгороді депутату-активісту Євромайдану спалили авто (відео)

Машина була припаркована під вікнами його квартири, що лише за сотню метрів від обласного управління міліції. Відомо, що це був автомобіль марки "Кіа", у якого дощенту вигорів увесь моторний відсік, повідомляє ТСН.

"На місце була негайно викликана оперативна слідча група, підсилена співробітниками НДЕКЦ. Було з'ясовано, що авто загорілося шляхом підпалу", - повідомив речник УМВС в Закарпатті Олег Подебрій.

За фактом підпалу правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Якщо зловмисників упіймають і доведуть їхню провину, їм загрожуватиме від трьох до 10-ти років ув'язнення.

Потерпілий підприємець є депутатом Ужгородської міської ради. Утім, він переконаний, що машину підпалили не через депутатську чи підприємницьку діяльність, а саме через активну участь у Євромайдані.