ЄСПЛ посилить вимоги для подачі скарг з 1 січня

З 1 січня 2014 року будуть застосовуватися більш жорсткі вимоги для подачі скарги до Європейського суду з прав людини.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

«З набранням чинності з 1 січня 2014 року нової редакції правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини будуть застосовуватися більш жорсткі вимоги для подачі скарги до Європейського суду», - йдеться в повідомленні.

Внесені до Регламенту Суду поправки, спрямовані на підвищення ефективності його роботи та пришвидшення розгляду скарг, впроваджують дві важливі зміни, які визначатимуть, чи буде заява передана на розгляд Суду чи відхилена без розгляду.

Перша зміна стосується інформації та документів, які подаються до Європейського суду та дають йому можливість розглядати заяви та здійснювати свою діяльність настільки ефективно, наскільки це можливо. «Отже, з 1 січня 2014 року будь-яка заява, що надсилатиметься до Суду, повинна бути підготовлена відповідно до вимог формуляра (з наданням інформації у справі у повному обсязі за усіма пунктами формуляра заяви) та супроводжуватись копіями відповідних підтверджувальних документів. Всі неповні скарги (без усієї інформації, що вимагається за формуляром, і копій документів) не будуть розглядатися та будуть відхилені Судом»,-повідомили в прес-службі.

Друга поправка стосується зупинення перебігу строку, протягом якого заява має бути подана до Суду, тобто впродовж шести місяців від дати ухвалення остаточного рішення найвищою судовою інстанцією на національному рівні. Протягом зазначеного строку має бути подана заява, що відповідає вимогам, викладеним у Правилі 47 Регламенту Суду: заповнений належним чином формуляр заяви та підтверджувальні документи.

Подання неповної заяви не приведе до зупинення перебігу вказаного шестимісячного строку і ця заява підлягатиме відхиленню, на відміну від того, що на сьогодні можна протягом цих шести місяців направити заяву, у якій стисло викласти обставини справи, а вже потім, навіть після завершення шестимісячного строку, надіслати заповнений формуляр і копії документів.

Новий спрощений формуляр заяви, а також список необхідних супровідних документів відповідно до нових правил, будуть доступні на офіційному веб-сайті Європейського суду (www.echr.coe.int) з 1 січня 2014 року.

Повний текст поправок до Регламенту Європейського суду з прав людини буде опубліковано після 1 січня 2014 року на офіційному веб-сайті Уповноваженого у розділі «Як звернутися до Європейського суду з прав людини».