Україна і Росія хочуть прискорити реалізацію проектів в авіапромі та суднобудуванні.

Росія і Україна визначили ряд завдань , які можуть прискорити реалізацію високотехнологічних проектів в авіа -і суднобудуванні , у тому числі по спільному випуску літаків Ан -70.

Зокрема , мова йде про сфери авіа-і суднобудування , про атомну енергетику , ракетно -космічному комплеке .

Крім цього , країни мають намір в самий найближчий час зайнятися питаннями , пов'язаними з кредитно- інвестиційної областю.

Нагадаємо , сьогодні в Москві під головуванням Президента України Віктора Януковича та Президента Російської Федерації Володимира Путіна состялось шосте засідання українсько -російської міждержавної комісії.