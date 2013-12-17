Україна і Росія хочуть прискорити реалізацію проектів в авіапромі та суднобудуванні
17:54, 17 грудня 2013Політика
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Україна і Росія хочуть прискорити реалізацію проектів в авіапромі та суднобудуванні.
Україна і Росія хочуть прискорити реалізацію проектів в авіапромі та суднобудуванні.
Росія і Україна визначили ряд завдань , які можуть прискорити реалізацію високотехнологічних проектів в авіа -і суднобудуванні , у тому числі по спільному випуску літаків Ан -70.
Зокрема , мова йде про сфери авіа-і суднобудування , про атомну енергетику , ракетно -космічному комплеке .
Крім цього , країни мають намір в самий найближчий час зайнятися питаннями , пов'язаними з кредитно- інвестиційної областю.
Нагадаємо , сьогодні в Москві під головуванням Президента України Віктора Януковича та Президента Російської Федерації Володимира Путіна состялось шосте засідання українсько -російської міждержавної комісії.
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