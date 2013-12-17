Янукович вважає зустріч з Путіним стратегічною для України

Президент України Віктор Янукович вважає, що сьогоднішня зустріч з Президентом Росії Володимиром Путіним є стратегічною для розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович заявив на початку зустрічі з Путіним у рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії.

«Наша сьогоднішня зустріч, враховуючи обсяги тих рішень, які підготовлено, особливо в питаннях двосторонньої торгівлі, є певною мірою стратегічною. Тому ми не повинні зупинятися на цьому і далі розвивати наше стратегічне партнерство», - сказав Янукович.

Він зазначив, що на сьогодні підготовлено напрацювання для зняття проблем і розширення співпраці у сфері енергетичного машинобудування, транспортного машинобудування, суднобудування, авіабудування і космосу.

«Всі ці програми або допрацьовані, або їх залишилося найближчим часом закінчити, думаю, цього року. Якщо ми з вами щось не підпишемо сьогодні, то найближчим часом ми повинні підписати і працювати далі», - сказав Янукович.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві під головуванням Президента України Віктора Януковича і Президента Російської Федерації Володимира Путіна проходить шосте засідання українсько-російської міждержавної комісії.

Раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що під час 6-го засідання Міждержавної комісії Україна і Росія планують підписати ряд документів, спрямованих на відновлення торговельно-економічних відносин, найважливіші серед яких: Дорожня карта з урегулювання торгових обмежень у двосторонній торгівлі між Російською Федерацією і Україною на 2013-2015 рр.; Угода між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про реалізацію і заходи державної підтримки з відновлення серійного виробництва літаків сім’ї Ан-124 з двигунами Д-18Т і їх модифікаціями; Меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю із створення космічного ракетного комплексу надважкого класу; Меморандум про наміри щодо активізації співпраці у сфері суднобудування між Міністерством промисловості і торгівлі Російської Федерації і Міністерством промислової політики України; Угода між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України у сфері ядерної і радіаційної безпеки; Меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку; Протокол між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2014 році.