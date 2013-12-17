Кличко, Тягнибок та Яценюк почали виступати зі сцени Майдану (відеотрансляція онлайн)

Як передає кореспондент УНІАН, раніше вони обіцяли, що сьогодні ввечері за підсумками візиту Президента України Віктора Януковича до Москви вони виступлять перед мітингувальниками на Майдані Незалежності у Києві.

Першим розпочав свій виступ Кличко.