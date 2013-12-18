Янукович «розуміє лише мову сили», українці мають продовжувати боротьбу на вулиці – Тимошенко

Україні більше нічого втрачати, а оскільки Президент Віктор Янукович «розуміє лише мову сили», українці мають продовжувати боротьбу на вулиці.

Таку думку Тимошенко висловила в інтерв`ю німецькому виданню Stern, переклад якого розміщено на сайті партії «Батьківщина».

Тимошенко вважає, що Янукович ніколи не мав наміру підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, оскільки демократичні цінності, за її словами, “несумісні з його планом правити вічно”.

На запитання, чи не вважає вона, що Янукович не підписав угоду, тому що мав звільнити її, Тимошенко відповіла: “Його страх переді мною є настільки великим, що він вже не здатний його приховати. Але вимога європейців щодо мого звільнення мала, перш за все, стати перевіркою для нього. Чи в змозі він думати і діяти по-європейськи та запроваджувати європейські цінності? Він не пройшов цю перевірку. Януковичу краще мати заручницю у камері катування. Але я вже давно зверталася і просила європейських політиків підписати угоду, навіть якщо я залишуся за ґратами. Янукович не підписав угоду, тому що він вирішив бути диктатором”.

Тимошенко зазначила, що у даний час країна переживає найважчу кризу.

“У нас є вибір між жорстокою диктатурою і поверненням в Європу. В демократичній державі люди можуть змінювати владу завдяки вільним виборам. В авторитарних режимах людей ведуть до урн лише для того, щоб зацементувати статус-кво. Тоді країна або перетворюється на кладовище, або вона повстає. Україні більше немає чого втрачати. Янукович розуміє лише мову сили. Тому ми повинні мирно і впевнено продовжувати нашу боротьбу на вулиці”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що викликало хвилю протестів в Україні, які тривають і досі.